Полицейские обратились к жителям Карагандинской области

Подчеркивается, что Карагандинская область находится во власти бурана. Полиция совместно со спасателями, волонтерами и местными исполнительными органами оказывают помощь оставшимся в непогоду в дороге. Как отметили стражи порядка, несмотря на предупреждения, водители выезжают на трассы.