Полицейские обратились к жителям Карагандинской области

Подчеркивается, что Карагандинская область находится во власти бурана. Полиция совместно со спасателями, волонтерами и местными исполнительными органами оказывают помощь оставшимся в непогоду в дороге. Как отметили стражи порядка, несмотря на предупреждения, водители выезжают на трассы.
«Жителям и гостям Карагандинской области рекомендуем воздержаться от дальних поездок, не выезжать за пределы населенных пунктов, обращать внимание на СМС-оповещения о погодных условиях и ограничения движения транспортных средств», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ранее синоптики «Казгидромет» объявили в Карагандинской области штормовое предупреждение — 31 декабря на большей части региона ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на большей части области ожидается 15−20, днем на севере, западе области 15−20, временами порывы 25 м/с.