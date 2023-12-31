В Волгограде медики спасли 2-летнего малыша с гвоздем в бронхе

Малыша доставили в Волгоград и удалили инородное тело из дыхательных путей.
2-летнего мальчика доставили в Палласовскую ЦРБ. По словам родителей, самочувствие малыша резко ухудшалось. В больнице выяснили, что в бронхе находится инородное тело. Состояние ребенка было тяжелым, врачи решили доставить его в Волгоград.
Несовершеннолетнего пациента транспортировали наземным транспортом отделения санитарной авиации в ГУЗ КБСМП № 7, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
В медучреждении малыша экстренно прооперировали. Хирурги достали из дыхательных путей инородное тело — канцелярский гвоздь размером 2,5 см.
Маленького волгоградца удалось спасти. Малыш прошел антибактериальную терапию, сейчас он уже находится дома.
В 2023 году санавиация доставила 400 человек из отдаленных районов в опорные медучреждения Волгограда. Это направление развивают в рамках регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» нацпроекта «Здравоохранение».