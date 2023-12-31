В Волгограде медики спасли 2-летнего малыша с гвоздем в бронхе

2-летнего мальчика доставили в Палласовскую ЦРБ. По словам родителей, самочувствие малыша резко ухудшалось. В больнице выяснили, что в бронхе находится инородное тело. Состояние ребенка было тяжелым, врачи решили доставить его в Волгоград.