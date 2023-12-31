Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 22

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона.
Всего на данный момент 109 раненых. Из них 25 тяжело раненых готовятся перевезти в федеральные клиники.⠀
По словам губернатора, всего более 2 тысяч человек помогали приводить в порядок улицы города. Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин.
Ранее сообщалось, что в Белгороде количество погибших увеличилось до 21 человека.
Белгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.
Расположен в 700 км к югу от Москвы, в 35 км от границы с Украиной.