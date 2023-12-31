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Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 22

Количество погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 22, сообщает Zakon.kz.
Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось до 22
Источник: VK/gladkov_vv

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона.

Всего на данный момент 109 раненых. Из них 25 тяжело раненых готовятся перевезти в федеральные клиники.⠀

По словам губернатора, всего более 2 тысяч человек помогали приводить в порядок улицы города. Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин.

Ранее сообщалось, что в Белгороде количество погибших увеличилось до 21 человека.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом по Белгороду. Об этом заявила 30 декабря 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Белгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области.

Расположен в 700 км к югу от Москвы, в 35 км от границы с Украиной.