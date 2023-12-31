Семь рейсов принял аэропорт Астаны после целого дня нелетной погоды

АСТАНА, 31 дек — Sputnik. Аэропорт Астаны, закрытый накануне из-за сильной метели, принял первые семь рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани столицы.
Три из них выполняли рейсы из Алматы, еще четыре борта прибыли из Атырау, Тараза, Туркестана и Шымкента.
При этом отмененными остаются восемь рейсов, запланированных ранее на 31 декабря, сообщения о задержке относятся еще к 26 рейсам.
Ранее сообщалось, что отменены:
- LH 646 Астана-Франкфурт.
- KC 7319 Астана-Кызылорда.
- KC 956 Астана-Алматы.
- KC 992 Астана-Алматы.
- TK 355 Астана-Стамбул.
- IQ 407 Астана-Шымкент.
- KC 345 Аастана-Усть-Каменогорск.
- 5W 788 Астана-Абу-Даби.
- KC 762 Астана-Алматы.
Всего на 31 декабря в международном аэропорту Астаны запланировано 112 рейсов.
Накануне сильная метель помешала вылету и прилету в Астану десяткам рейсов, 40 рейсов отложили, часть их них отменили.
В столичном аэропорту 30 декабря с 9:00 до 12:00 введено ограничение на взлет и посадку. Хотя ограничение на аэродроме было снято после 12:00, авиакомпании решили отложить рейсы из-за плохой погоды.
Под председательством министра транспорта Марата Карабаева создан специальный штаб.
Пассажирам было роздано более 2000 порций горячей еды, горячих и холодных напитков.