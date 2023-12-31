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Семь рейсов принял аэропорт Астаны после целого дня нелетной погоды

Из-за сложных метеорологических условий на аэродроме в Астане накануне в аэропорту застряли более 2500 человек.
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Семь рейсов принял аэропорт Астаны после целого дня нелетной погоды
Источник: Пресс-служба аэропорта Астаны

АСТАНА, 31 дек — Sputnik. Аэропорт Астаны, закрытый накануне из-за сильной метели, принял первые семь рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани столицы.

Три из них выполняли рейсы из Алматы, еще четыре борта прибыли из Атырау, Тараза, Туркестана и Шымкента.

При этом отмененными остаются восемь рейсов, запланированных ранее на 31 декабря, сообщения о задержке относятся еще к 26 рейсам.

Ранее сообщалось, что отменены:

  • LH 646 Астана-Франкфурт.
  • KC 7319 Астана-Кызылорда.
  • KC 956 Астана-Алматы.
  • KC 992 Астана-Алматы.
  • TK 355 Астана-Стамбул.
  • IQ 407 Астана-Шымкент.
  • KC 345 Аастана-Усть-Каменогорск.
  • 5W 788 Астана-Абу-Даби.
  • KC 762 Астана-Алматы.

Всего на 31 декабря в международном аэропорту Астаны запланировано 112 рейсов.

Накануне сильная метель помешала вылету и прилету в Астану десяткам рейсов, 40 рейсов отложили, часть их них отменили.

В столичном аэропорту 30 декабря с 9:00 до 12:00 введено ограничение на взлет и посадку. Хотя ограничение на аэродроме было снято после 12:00, авиакомпании решили отложить рейсы из-за плохой погоды.

Под председательством министра транспорта Марата Карабаева создан специальный штаб.

Пассажирам было роздано более 2000 порций горячей еды, горячих и холодных напитков.