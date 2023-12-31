Рейсовый автобус из Могилева в Горки сгорел прямо в пути под Дрибином

Прямо в пути сгорел рейсовый автобус, который ехал из Могилева в Горки. Подробности сообщили в пресс-службе управления МЧС по Могилевской области.
Возгорание могилевского автобус на трассе произошло 30 декабря. Около 10.55 утра очевидцы вызвали спасателей, сообщая, что в пути загорелся пассажирский рейсовый автобус. Автобус вспыхнул на трассе рядом с деревней Щекотово Дрибинского района.
К моменту прибытия спасателей автобус уже горел открытым пламенем. К счастью, водитель автобуса и 13 пассажиров, смогли покинуть салон автобуса самостоятельно, они не пострадали.
— Автобус МАЗ следовал из Могилева в Горки. В результате загорания автобус уничтожен, — прокомментировали в пресс-службе.
В МЧС считают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автобуса.