Рейсовый автобус из Могилева в Горки сгорел прямо в пути под Дрибином

Возгорание могилевского автобус на трассе произошло 30 декабря. Около 10.55 утра очевидцы вызвали спасателей, сообщая, что в пути загорелся пассажирский рейсовый автобус. Автобус вспыхнул на трассе рядом с деревней Щекотово Дрибинского района.