Какие дороги закрыты в Казахстане

АСТАНА, 31 дек — Sputnik. Ограничено движение транспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщили в «КазАвтоЖоле».
Акмолинская область
Екатеринбург — Алматы на протяжении 1292−1353 километров от ПВП Жибек жолы до границы Карагандинской области.
Восточно-Казахстанская область
Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница Российской Федерации на протяжении 18 километров от 105-го до 123-го, на участке от Шемонаихи до границы с Россией.
Карагандинская область
Екатеринбург — Алматы на 1353−1426 километрах от границы Акмолинской области до Темиртау.
Екатеринбург — Алматы на 1505−1854 километрах от села Новостройка лр города Балхаш.
Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау на 104−266 километрах от поселка Нура до города Темиртау.
Екатеринбург — Алматы на 1445−1459 километрах от Темиртау до Караганды.
Бастау — Актау — Темиртау на протяжении всех 53 километров от села Бастау до Темиртау.
Костанайская область
Жезказган — Петропавловск на 252−335 километрах от границы Улытауской области до Аркалыка.
Улытауская область
Жезказган — Петропавловск на 64−137 километрах от поселка Жезды до села Улытау.
Жезказган — Петропавловск на 137−252 километрах, от поселка Улытау до границы Костанайской области.
На автодорогах республиканского значения задействовано 463 единиц техники и 754 человек.