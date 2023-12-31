Автомобиль скорой помощи с ребёнком попал в ДТП в Иркутске

Сотрудники Госавтоинспекции работают в областном центре на месте автоаварии с участием спецтранспорта. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
На пересечении улиц Карла Либкнехта и Советской произошло столкновение автомобилей Субару и скорой медицинской помощи, которая перевозила несовершеннолетнего пациента. На место ДТП вызвали другой медицинский автомобиль, он доставил ребёнка до больницы. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия никто серьёзных травм не получил.
«У меня была команда врача продолжать движение на спецсигналах, так как мы везли маленького ребёнка на кислороде, — рассказал водитель скорой. — У меня были включены проблесковые световые маячки и звуковая сирена. Когда выехал на перекрёсток, в нас врезалась легковушка».
На месте ДТП продолжают работать полицейские.