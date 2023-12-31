Автомобиль скорой помощи с ребёнком попал в ДТП в Иркутске

«У меня была команда врача продолжать движение на спецсигналах, так как мы везли маленького ребёнка на кислороде, — рассказал водитель скорой. — У меня были включены проблесковые световые маячки и звуковая сирена. Когда выехал на перекрёсток, в нас врезалась легковушка».