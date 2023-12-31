Шокирующее убийство в Петропавловске: преступники жестоко расправились с семьёй бизнесмена

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 99, части 2, пункту 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан “Убийство двух и более лиц”. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всесторонне объективное исследование всех обстоятельств дела», — прокомментировал заместитель начальника ДП СКО.