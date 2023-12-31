В Краснодаре байкер погиб после столкновения с машиной

В соцсетях указывают, что мотоциклист столкнулся с автомобилем, якобы нарушавшем правила дорожного движения. Также отмечается, что пилоту спортбайка было 30 лет. Его жизнь пытались спасти прибывшие на место медики, но он скончался на месте.