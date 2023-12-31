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В Краснодаре байкер погиб после столкновения с машиной

Минувшей ночью с 30 на 31 декабря в Краснодаре произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла.
Источник: МК.RU Краснодар

Информация о происшествии появилась в профильных группах соцсетей, посвящённых мототематике.

В соцсетях указывают, что мотоциклист столкнулся с автомобилем, якобы нарушавшем правила дорожного движения. Также отмечается, что пилоту спортбайка было 30 лет. Его жизнь пытались спасти прибывшие на место медики, но он скончался на месте.

Сама авария случилась в районе перекрёстка улиц Мачуги и Благоева. Сообщается, что авто отъезжало с парковки ресторана.

Напомним, в Краснодаре неделю назад байкеры провели благотворительное мероприятие: мотоциклисты проехались по городу традиционным пробегом в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Также участники мероприятия подарили детям с нарушением слуха новогодние подарки.

ГИБДД