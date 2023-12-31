Владислав Логинов: «Белгород, Красноярск скорбит вместе с тобой»

Напомним, 30 декабря ВСУ совершили обстрел города, от которого погибли более 20 мирных жителей. «Что самое ужасное — среди них есть и дети. Белгород, Красноярск скорбит вместе с тобой», — отметил глава города. Также Владислав Логинов подчеркнул, что некоторые города России отказываются от новогодних общегородских фейерверков.