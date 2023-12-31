В результате пожара в Ростове погибла женщина

— Так, 30 декабря в частном доме на улице Немировича-Данченко, 39, произошло возгорание стиральной машины. В результате пожара погибла женщина, и пострадали 4 человека, их них двое — дети. По статистике, наиболее распространённые причины пожаров связаны с неисправностями электропроводок. Будьте осторожны! В случае обнаружения открытого огня незамедлительно звоните по телефонам: «101» или «112».