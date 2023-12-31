Предприниматель продавал мясо, зараженное сибирской язвой в Жамбылской области

Таласским районным судом рассмотрено административное дело в отношении жителя Жамбылской области. Уточняется, что мужчина, в августе 2023 года реализовал мясо, зараженное сибирской язвой, тем самым нарушив требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, что повлекло причинение вреда здоровью человека.
В суде С. свою вину полностью признал. Постановлением суда предприниматель С. признан виновным и в отношении него применен штраф на сумму более 1 млн тенге.
Постановление в законную силу не вступило.