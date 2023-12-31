В Севастополе объявили воздушную тревогу

Ранее Лайф сообщал, что над морем в Севастополе российскими силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Кроме того, в северо-западной части акватории Чёрного моря уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины. Он следовал по направлению к Крыму, однако был поражён из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.