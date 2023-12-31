Обстрел российского Белгорода: число погибших выросло до 24 человек

По информации Минобороны России, в ночь на 31 декабря в ответ на атаку на Белгород российские силы «поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков». В частности, известно, что удар был нанесен по гостинице «Харьков Палас», где, по информации российских военных, находились представители ГУР и ВСУ. Украинские СМИ сообщают минимум о 28 пострадавших.