Обстрел российского Белгорода: число погибших выросло до 24 человек

Такие данные приводит губернатор региона Вячеслав Гладков.
Число пострадавших составило 108 человек.
Вчерашний удар ВСУ по приграничному Белгороду уже назвали крупнейшим обстрелом с начала военного конфликта России и Украины. Обстрелу предшествовала ракетная атака России на Киев 29 декабря, которую Украина назвала самой большой по количеству жертв среди мирного населения — вчера было известно о 16 погибших.
По информации Минобороны России, в ночь на 31 декабря в ответ на атаку на Белгород российские силы «поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков». В частности, известно, что удар был нанесен по гостинице «Харьков Палас», где, по информации российских военных, находились представители ГУР и ВСУ. Украинские СМИ сообщают минимум о 28 пострадавших.