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Обстрел российского Белгорода: число погибших выросло до 24 человек

По данным на 8.30 утра 31 декабря количество погибших после удара ВСУ по Белгороду выросло до 24 человек. Из них четверо — дети.

Такие данные приводит губернатор региона Вячеслав Гладков.

Число пострадавших составило 108 человек.

Вчерашний удар ВСУ по приграничному Белгороду уже назвали крупнейшим обстрелом с начала военного конфликта России и Украины. Обстрелу предшествовала ракетная атака России на Киев 29 декабря, которую Украина назвала самой большой по количеству жертв среди мирного населения — вчера было известно о 16 погибших.

По информации Минобороны России, в ночь на 31 декабря в ответ на атаку на Белгород российские силы «поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков». В частности, известно, что удар был нанесен по гостинице «Харьков Палас», где, по информации российских военных, находились представители ГУР и ВСУ. Украинские СМИ сообщают минимум о 28 пострадавших.