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Украинские войска снова сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА

ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. Украинские войска снова сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 13.15 (совпадает с мск) — город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении представительства.

Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 12.45 по мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.