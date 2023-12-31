Украинские войска снова сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 13.15 (совпадает с мск) — город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении представительства.
Ранее ведомство сообщало, что украинские войска в 12.45 по мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.