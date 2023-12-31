Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский дрон

Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14412 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц специальной военной автомобильной техники.