В Екатеринбурге произошел крупный пожар в ресторане на Сакко и Ванцетти

В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти произошел крупный пожар. Предположительно, загорелось бистро «Гости».
Инцидент случился вечером 31 декабря. После поступления сообщения на пульт диспетчера на место выехали шесть единиц спецтехники и 21 человек из личного состава.
— Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля одноэтажного здания, в котором расположено предприятие общепита. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
На момент 18:32 31 декабря сотрудники МЧС продолжали работать над локализацией возгорания. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информация о пострадавших не поступала.
— В 18:37 пожар локализован на площади 300 квадратных метров, — обновили данные в пресс-службе МЧС.
В 18:48 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Сотрудники МЧС проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину инцидента установят пожарные дознаватели.