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В Уфе на ходу загорелся трамвай

Сегодня, 31 декабря, около пяти часов вечера недалеко от торгового комплекса «Меркурий» загорелся трамвай.
Источник: ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "УФА С ОГОНЬКОМ"

Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа с огоньком».

По словам очевидцев, в этот момент внутри находились пассажиры, которые сразу же вышли на улицу. Никто не пострадал.

До остановки «Колхозный рынок» трамвай не доехал несколько метров.

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