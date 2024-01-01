В Уфе на ходу загорелся трамвай

Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа с огоньком».
По словам очевидцев, в этот момент внутри находились пассажиры, которые сразу же вышли на улицу. Никто не пострадал.
До остановки «Колхозный рынок» трамвай не доехал несколько метров.
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Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа с огоньком».
По словам очевидцев, в этот момент внутри находились пассажиры, которые сразу же вышли на улицу. Никто не пострадал.
До остановки «Колхозный рынок» трамвай не доехал несколько метров.