На Казанке прохожий спас двоих мужчин, провалившихся под лед

Как отметил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, лед под мостом и в подобных местах, где есть сужение, всегда тонкий, так как скорость воды в сужении увеличивается. Поэтому под Ленинским мостом все снегоходы обычно проезжают по дамбе.