«Не так украсила блюда». В милиции рассказали о семейных драмах в новогоднюю ночь

Как показывает милицейская практика, не все отмечают праздник в теплой семейной обстановке — некоторые супруги успевают разругаться еще до боя курантов.
Так, в 2022 году только за несколько часов до полуночи сотрудники Ленинского РУВД выбыли на сообщения о семейных конфликтах по 14 адресам. Причины ссор были разные: глава семьи стал отмечать Новый год заранее, поэтому ближе к празднику находился в сильном алкогольном опьянении и портил настроение домочадцам; супруга не так украсила праздничные блюда, что стало причиной ссоры,
— Чтобы избежать подобных фактов, сотрудники милиции в период новогодних и рождественских праздников усилят контроль за гражданами, состоящими на учетах в ОВД, а также склонных к совершению противоправных деяний, в первую очередь, имеющих судимость, допускающих домашнее насилие, систематически привлекавшихся к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РУВД капитан милиции Александр Былинский.