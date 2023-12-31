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«Не так украсила блюда». В милиции рассказали о семейных драмах в новогоднюю ночь

Из-за чего в праздничную ночь случаются семейные конфликты, которые заканчиваются вызовом милиции, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Ленинском РУВД.

Как показывает милицейская практика, не все отмечают праздник в теплой семейной обстановке — некоторые супруги успевают разругаться еще до боя курантов.

Так, в 2022 году только за несколько часов до полуночи сотрудники Ленинского РУВД выбыли на сообщения о семейных конфликтах по 14 адресам. Причины ссор были разные: глава семьи стал отмечать Новый год заранее, поэтому ближе к празднику находился в сильном алкогольном опьянении и портил настроение домочадцам; супруга не так украсила праздничные блюда, что стало причиной ссоры, и т. д. Одна молодая пара пригласила к себе знакомых. Вдруг подвыпившему хозяину квартиры показалось, что гость смотрит на его супругу как-то особенно, а та отвечает ему взаимностью. Не дождавшись наступления Нового года, минчанин выставил приятелей за дверь, а благоверную избил.

— Чтобы избежать подобных фактов, сотрудники милиции в период новогодних и рождественских праздников усилят контроль за гражданами, состоящими на учетах в ОВД, а также склонных к совершению противоправных деяний, в первую очередь, имеющих судимость, допускающих домашнее насилие, систематически привлекавшихся к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, — рассказал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РУВД капитан милиции Александр Былинский.