«Не так украсила блюда». В милиции рассказали о семейных драмах в новогоднюю ночь

Так, в 2022 году только за несколько часов до полуночи сотрудники Ленинского РУВД выбыли на сообщения о семейных конфликтах по 14 адресам. Причины ссор были разные: глава семьи стал отмечать Новый год заранее, поэтому ближе к празднику находился в сильном алкогольном опьянении и портил настроение домочадцам; супруга не так украсила праздничные блюда, что стало причиной ссоры, и т. д. Одна молодая пара пригласила к себе знакомых. Вдруг подвыпившему хозяину квартиры показалось, что гость смотрит на его супругу как-то особенно, а та отвечает ему взаимностью. Не дождавшись наступления Нового года, минчанин выставил приятелей за дверь, а благоверную избил.