Около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге зарезали мужчину

«Сообщение о данном ЧП поступило в отдел полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу в 18:52 от посетителя торгового центра. На указанный адрес незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. В настоящее время сыщики выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемого задержала полиция, он дает признательные показания. По предварительным данным, причиной поножовщины стал словесный конфликт на фоне оскорблений», — рассказал полковник Валерий Горелых.