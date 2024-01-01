Чем известен Герой России Бушмелев, погибший в ДТП на свердловской трассе

В интервью каналу «Живая история» мужчина признался, что не хочет рассказывать о том, за что именно получил почетное звание, так как ему тяжело вспоминать страшный, травмирующий опыт. Он отметил, что самое ужасное — видеть смерть друзей, которые погибают на руках. Бушмелев подчеркнул, что во время боев действовал так, как считал нужным, а коллеги из офицерского состава отметили его доблесть и самоотверженность. Он был демобилизирован в 2000 году, после чего жил и работал в Екатеринбурге.