Не прошло и часа: новый год в Челябинске начался с пожара от салюта

В Челябинске новогодняя ночь началась сразу с двух пожаров. Через 45 минут после начала нового года загорелся балкон на втором этаже четырехэтажного дома. Произошло это на улице Агалакова в Ленинском районе.
Пока хозяев не было дома, на их балкон залетел салют, загорелись вещи на площади 2 квадратных метра.
— С верхних этажей самостоятельно эвакуировались 5 взрослых и два ребенка, — сообщили в МЧС по Челябинской области. — Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Еще одна квартира загорелась ночью 1 января по улице Воровского. В огне погиб мужчина. 12 человек спустили по маршевой лестнице, среди которых было трое детей. Еще 7 человек вышли самостоятельно. Причина пожара в этом доме не называется.