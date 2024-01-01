Без продуктов на Новый год остались сельчане в Костанайской области

«Так ничего с дорогой не сделали. А мы тоже хотим на Новый год детям подарки купить и мандарины на стол. 30 декабря ехали в Новотроицк, который расположен в 30 километрах, полдня. Дорогу занесло снегом, я на своём тракторе МТЗ пытался пробить её. В итоге сломал лопату на тракторе, на машине сломали диск колеса. Пока добрались до магазина, там уже ничего не осталось. Даже хлеба не купили», — рассказал житель Джамбула Сийткан.