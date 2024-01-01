Российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении

«Сегодня выполнили поставленную боевую задачу по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника в районе сосредоточения. Полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника. Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством. По докладу авиационного наводчика заданные цели были поражены», — цитирует ведомство слова пилота Су-25 с позывным Малой.
Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте. Полет прошел в штатном режиме, без происшествий.
После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей (ЛТЦ) и успешно вернулись на аэродром базирования.