В оборудованном под торговую точку микроавтобусе во Владивостоке сгорел человек

Во Владивостоке на улице Жигура произошло возгорание микроавтобуса, оборудованного под торговую точку. Сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы поступило в 23.39. Через пять минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных в салоне автомобиля горели личные вещи. В машине был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. Спасти его не удалось.