В оборудованном под торговую точку микроавтобусе во Владивостоке сгорел человек

В новогоднюю ночь в Приморском крае произошло несколько пожаров с жертвами. Краевое ГУ МЧС сообщило о трех трагических случаях — во Владивостоке, Дальнегорске и Партизанском округе. Сейчас работают дознаватели МЧС России, которые устанавливают причины пожаров, передает ИА PrimaMedia.
Во Владивостоке на улице Жигура произошло возгорание микроавтобуса, оборудованного под торговую точку. Сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы поступило в 23.39. Через пять минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных в салоне автомобиля горели личные вещи. В машине был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. Спасти его не удалось.
«До приезда врачей, пожарные МЧС России оказали пострадавшему первую помощь, позже он был передан медикам. К сожалению, мужчина скончался в карете скорой помощи, не приходя в сознание», — говорится в сообщении.
В результате пожара автомобиль поврежден огнем на площади около 2 кв.м. Причина пожара устанавливается, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Всего в тушении было задействовано 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.
«В ходе тушения пожара огнеборцами было обнаружено тело погибшего человека, личность которого устанавливается. В результате пожара постройка уничтожена огнем на площади около 60 кв.м.», — говорится в сообщении МЧС. Для установления причины и всех обстоятельств пожара, на месте работают дознаватели МЧС России.
1 января в 01.56 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании трехквартирного жилого дома в селе Сергеевка Партизанского округа. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы.
На момент прибытия пожарных одна из квартир горела изнутри. В ходе тушения пожара огнеборцами в горящей квартире было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. В результате пожара дом поврежден огнем изнутри на площади около 40 кв.м. Работают дознаватели.