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В оборудованном под торговую точку микроавтобусе во Владивостоке сгорел человек

В новогоднюю ночь в Приморье произошло три пожара с жертвами.
Источник: PrimaMedia.ru

В новогоднюю ночь в Приморском крае произошло несколько пожаров с жертвами. Краевое ГУ МЧС сообщило о трех трагических случаях — во Владивостоке, Дальнегорске и Партизанском округе. Сейчас работают дознаватели МЧС России, которые устанавливают причины пожаров, передает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке на улице Жигура произошло возгорание микроавтобуса, оборудованного под торговую точку. Сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы поступило в 23.39. Через пять минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных в салоне автомобиля горели личные вещи. В машине был обнаружен мужчина в бессознательном состоянии. Спасти его не удалось.

«До приезда врачей, пожарные МЧС России оказали пострадавшему первую помощь, позже он был передан медикам. К сожалению, мужчина скончался в карете скорой помощи, не приходя в сознание», — говорится в сообщении.

В результате пожара автомобиль поврежден огнем на площади около 2 кв.м. Причина пожара устанавливается, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Всего в тушении было задействовано 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава.

В селе Краснореченский Дальнегорского ГО 31 декабря сгорела нежилая постройка. Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарной охраны в 19.09 ч. Через четыре минуты огнеборцы уже работали на месте. На момент прибытия пожарных постройка была охвачена пламенем, произошло обрушение кровли.

«В ходе тушения пожара огнеборцами было обнаружено тело погибшего человека, личность которого устанавливается. В результате пожара постройка уничтожена огнем на площади около 60 кв.м.», — говорится в сообщении МЧС. Для установления причины и всех обстоятельств пожара, на месте работают дознаватели МЧС России.

1 января в 01.56 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании трехквартирного жилого дома в селе Сергеевка Партизанского округа. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы.

На момент прибытия пожарных одна из квартир горела изнутри. В ходе тушения пожара огнеборцами в горящей квартире было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. В результате пожара дом поврежден огнем изнутри на площади около 40 кв.м. Работают дознаватели.

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