Два человека погибли на пожаре в Братске в новогоднюю ночь

Сообщение о пожаре в частном доме в районе Гидростроитель в Братске поступило в 01.20 сегодня, 1 января. Одноэтажный деревянный дом на улице Ангарской был полностью охвачен огнём на площади 32 кв. метра. Рядом находился хозяин, которому удалось эвакуироваться самостоятельно, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Владелец сообщил о том, что внутри жилища остались два человека. Через 20 минут открытый огонь был ликвидирован. При разборе конструкций пожарные обнаружили двоих погибших: женщину 1965 года рождения и мужчину 1970 года рождения.
Предварительный осмотр места пожара показал, что наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.