Два человека погибли на пожаре в Братске в новогоднюю ночь

Сообщение о пожаре в частном доме в районе Гидростроитель в Братске поступило в 01.20 сегодня, 1 января. Одноэтажный деревянный дом на улице Ангарской был полностью охвачен огнём на площади 32 кв. метра. Рядом находился хозяин, которому удалось эвакуироваться самостоятельно, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.