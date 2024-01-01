Пожар случился в многоквартирном доме в Атырау в новогоднюю ночь (видео)

По информации ДЧС региона, информация о возгорании фасада многоэтажного дома в ЖК «Family» поступила 1 января 00:33. В 03:19 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Инцидент в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) прокомментировал и заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев. «ЖК “Family” в Нурсае. Пожар потушен. Пострадавших нет. Выражаю благодарность пожарным!» — написал Бисембиев в Instagram Stories.