Пожар случился в многоквартирном доме в Атырау в новогоднюю ночь (видео)

В Сети опубликовано видео с возгоранием обшивки многоэтажного дома.
По информации ДЧС региона, информация о возгорании фасада многоэтажного дома в ЖК «Family» поступила 1 января 00:33. В 03:19 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Инцидент в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) прокомментировал и заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев. «ЖК “Family” в Нурсае. Пожар потушен. Пострадавших нет. Выражаю благодарность пожарным!» — написал Бисембиев в Instagram Stories.
Как вести себя при пожаре
На портале egov.kz указывается, что во время пожара в помещении, высотном здании, месте скопления людей:
- если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
- при горении проводки отключите электросеть в специальном щитке;
- немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию; отключите электрооборудование;
- если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери; помогите выйти на улицу детям и престарелым людям; при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
- выбирайтесь в безопасное место; если нет возможности покинуть помещение по лестнице, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы; закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.