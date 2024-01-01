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Пожар случился в многоквартирном доме в Атырау в новогоднюю ночь (видео)

В Атырау в новогоднюю ночь загорелся фасад многоэтажного жилого дома. Людей сразу эвакуировали. В результате ЧП пострадавших нет, передает NUR.KZ.

В Сети опубликовано видео с возгоранием обшивки многоэтажного дома.

По информации ДЧС региона, информация о возгорании фасада многоэтажного дома в ЖК «Family» поступила 1 января 00:33. В 03:19 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Инцидент в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) прокомментировал и заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев. «ЖК “Family” в Нурсае. Пожар потушен. Пострадавших нет. Выражаю благодарность пожарным!» — написал Бисембиев в Instagram Stories.

Как вести себя при пожаре

На портале egov.kz указывается, что во время пожара в помещении, высотном здании, месте скопления людей:

  • если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;
  • при горении проводки отключите электросеть в специальном щитке;
  • немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию; отключите электрооборудование;
  • если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери; помогите выйти на улицу детям и престарелым людям; при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;
  • выбирайтесь в безопасное место; если нет возможности покинуть помещение по лестнице, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы; закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

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