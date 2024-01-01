В Казахстане за прошедшие сутки силы МЧС спасли более 500 человек

АЛМАТЫ, 1 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь спасатели МЧС работали в усиленном режиме, сообщила пресс-служба ведомства. За 31 декабря спасатели совершили 163 выезда, из них на пожары и случаи горения 94, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 68.
При которых спасено и эвакуировано 518 человек, из них 65 детей.
МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.
Ранее сообщалось, что на всей территории Казахстана под влиянием Атлантического циклона погода будет неустойчивой.
Ожидаются осадки в виде снега и дождя. Лишь на юге, юго-востоке страны — без осадков. В Казахстане прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью.