В Казахстане за прошедшие сутки силы МЧС спасли более 500 человек

АЛМАТЫ, 1 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь спасатели МЧС работали в усиленном режиме, сообщила пресс-служба ведомства. За 31 декабря спасатели совершили 163 выезда, из них на пожары и случаи горения 94, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 68.