Новогодняя ночь для многодетной семьи из Башкирии обернулась кошмаром

Как сообщили в МЧС по РБ, здесь проживала многодетная семья из 8 человек, включая 6-х детей.
Избежать трагедии удалось благодаря установленному в помещении извещателю.
«Пострадавших в результате пожара нет. Со слов женщины, горение в дальнем углу веранды заметили дети, дым начал быстро распространяться в дом, сработал извещатель. Все через дверь сразу вышли на улицу. Оперативно прибывшие спасатели локализовали горение через 24 минуты, еще через 40 минут потушили открытое пламя», — прокомментировали в ведомстве.
Предварительной причиной инцидента называют неисправный удлинитель, в который подключили уличную гирлянду. Известно, что семью приютили родственники.
Ранее в Башкирии зарегистрировали первого погибшего при пожаре в 2024 году.