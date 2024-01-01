Новогодняя ночь для многодетной семьи из Башкирии обернулась кошмаром

«Пострадавших в результате пожара нет. Со слов женщины, горение в дальнем углу веранды заметили дети, дым начал быстро распространяться в дом, сработал извещатель. Все через дверь сразу вышли на улицу. Оперативно прибывшие спасатели локализовали горение через 24 минуты, еще через 40 минут потушили открытое пламя», — прокомментировали в ведомстве.