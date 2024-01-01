Самые громкие приговоры в Беларуси в 2023 году — в том числе расстрельный

В суде была озвучена информация о том, что первый раз в больницу маленького Семена привезли, когда ему было 8 месяцев. Не смотря на этот вопиющий случай, его потом опять отдали родителям, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело. В суде была озвучена информация, что пред смертью трехлетний ребенок весил менее 7 килограммов. Были установлены факты, когда родители привязывали его к стулу, дразнили едой и снимали это все на видео.