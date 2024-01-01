Самые громкие приговоры в Беларуси в 2023 году — в том числе расстрельный

Каждый год в Беларуси выносятся тысячи приговоров за совершение уголовных преступлений — от краж до убийств. В 2022 году в Беларуси впервые выносили заочные приговоры в отношении так называемых «беглых» представителей оппозиции.
Но самым резонансным стал судебный процесс над родителями из Слуцка, которые убили своего маленького сына Семена.
Видео из зала суда, которое выкладывалось в паблики, било все рекорды по просмотрам, собирало большое число комментариев людей в разных странах. Пользователи соцсетей были шокированы произошедшим и высказывали свое мнение по поводу смертного приговора отцу убитого мальчика.
Смертный приговор за убийство
Уголовное дело в отношении Анастасии и Александра Таратута коллегия по уголовным делам минского областного суда рассматривала в выездном заседании в Слуцке. Слушание проходило в открытом формате, лишь несколько дней дело слушали за закрытыми дверями.
Обвиняемые были задержаны 15 января 2023 года, в отношении них было возбуждено уголовное дело за истязание и убийство трехлетнего сына. В зале суда были озвучены шокирующие подробности того, как маленького мальчика родители били руками и ногами, морили голодом. Ребенок зачастую спал практически раздетый на голом полу — матери не нравилось, что он не просился в туалет.
В суде была озвучена информация о том, что первый раз в больницу маленького Семена привезли, когда ему было 8 месяцев. Не смотря на этот вопиющий случай, его потом опять отдали родителям, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело. В суде была озвучена информация, что пред смертью трехлетний ребенок весил менее 7 килограммов. Были установлены факты, когда родители привязывали его к стулу, дразнили едой и снимали это все на видео.
Прокурор, выступая в прениях, заявила, что жизнь маленького Семена в этой семье была сущим адом и никто его не мог защитить. Государственный обвинитель попросила суд назначить отцу ребенка смертную казнь, а матери 25 лет лишения свободы и принудительное лечение от алкоголизма.
Их лишили родительских прав, а Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство уголовное дело о бездеятельности должных лиц.
Обвиняемые обжаловали приговор, дело об убийстве трехлетнего Семена в апелляционном порядке рассмотрит Верховный суд.
Забытый всеми Протасевич
В 2023 году был еще один резонансный приговор суда — по делу по делу экстремистской и террористической NEXTA (признана экстремистской и запрещена), по которому Степан Путило заочно получил 20 лет лишения свободы, Ян Рудик заочно получил 19 лет лишения свободы, а третий обвиняемый Роман Протасевич получил 8 лет лишения свободы.
Протасевича судили в открытом судебном заседании в Минске, он признал вину, сотрудничал со следствием, потом написал прошение о помиловании, которое было удовлетворено.
Протасевич и россиянка София Сапега были задержаны в мае 2021 года в минском аэропорту после принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего в Вильнюс. После этого часть западных стран для Беларуси «закрыли» небо.
Россиянку Сапегу в Гродно приговорили к шести годам за то, что она слила в интернет личные данные более 200 белорусских силовиков, прокуроров, журналистов. Сапега тоже была помилована, за ней в Гомельскую колонию приехал глава Приморского края и увез в Россию.
По иронии судьбы, не смотря на громкую посадку Ryanair, о Протасевиче практически забыли, в том числе и в прессе. Но недавно о нем на заседании международного молодежного дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в Дальневосточном федеральном университете вспомнил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Заочные приговоры Тихановской и Ко
В 2023 году в Беларуси были вынесены заочные приговоры лидерам беглой белорусской оппозиции — за преступления экстремисткой направленности, связанные с попытками государственного переворота, разжиганием социальной вражды.
Белорусский суд приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы, Павла Латушко — к 18 годам лишения свободы, их подельники Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский получили по 12 лет колонии с конфискацией имущества.
Длительный срок — 17 лет лишения свободы — в этом году получил и бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало, ему также вынесли приговор заочно.
К 25 годам за ряд преступлений экстремистской и терроритической направленности приговорен в Беларуси беглый ресторатор Вадим Прокопьев. Одним из эпизодов его уголовного дела стало преступление в отношении лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича, которому подожгли дом.
«Вору в законе» дали новый срок
Резонансным был и приговор криминальному авторитету Александру Кушнерову, известному по кличкам «Кушнер» и «Куша». Его уголовное дело слушали в закрытом заседании, но на начало суда и приговор журналистов пустили.
Минский городской суд приговорил Кушнерова к 25 годам лишения свободы за приготовление к убийству двух человек — так он хотел отомстить за убийство своего друга, «вора в законе» Бадри Когуашвили («Бадри Кутаисский»).
Кушнеров («Кушнер», «Саша Белорус») давно известен в криминальном мире. Первый срок он получил еще в советское время за хулиганство.