Об этом сообщает информационный центр ведомства.
«В социальных сетях распространено сообщение о том, что в Самаре во время прогулки малолетний ребенок провалился в ливнестоковую канализацию, которая была открыта и занесена снегом», — говорится в сообщении.
Публикация об инциденте появилась в сети в минувшее воскресенье, 31 декабря. Автор сообщения написала о том, инцидент произошел на площади в Кошелев Парке: ребенок полутора лет шел рядом с матерью и провалился в канализацию. Его удалось извлечь с помощью прохожего. О травмах ребенка не сообщается.
Георгий Портнов.
СК РФ взял на контроль расследование инцидента с ребенком в Самаре
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Алексей Колбасин представит в центральный аппарат доклад о проверке инцидента с ребенком. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.
Об этом сообщает информационный центр ведомства.