МВД Беларуси: новогодняя ночь прошла без происшествий

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Органы внутренних дел Беларуси обеспечили правопорядок в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба МВД.
«В ночь на 1 января более чем на полутора тысячах праздничных площадках страны прошли массовые гуляния. Наиболее значимые состоялись в Минске и областных центрах».
Как отметили в МВД, оперативная обстановка была под контролем. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах массовых гуляний не было. Милицейское ведомство поблагодарило граждан за понимание и культурное поведение.
Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск продолжают работать в усиленном режиме. В МВД подчеркнули, что правоохранители ориентированы на оказание помощи гражданам.
В том числе на усиленном режиме службы остаются подразделения ГАИ. Они не только следят за тем, чтобы не было нарушений, но и готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает, что прогнозируется резкое похолодание. Это значит, что возможна гололедица. Рекомендуется подготовить транспортные средства к работе при низких температурах. Особенно это касается автомашин с дизельным двигателем.
Также стоит перейти на более аккуратный стиль вождения без резких торможений и маневров. Пешеходам ГАИ советует использовать фликеры, а при переходе проезжей части снимать капюшоны и не отвлекаться на смартфон.