Человек упал на пути на синей ветке метро в Петербурге

Полдень 1 января начался с небольшого коллапса в метрополитене Петербурга. В северной части синей линии подземки человек упал на пути. Пока пассажиру оказывали помощь, движение поездов изменилось. Не повезло тем, кто сел в вагон на «Горьковской», «Петроградской», «Черной речке» и «Пионерской».
— Движение поездов на второй линии метрополитена временно осуществлялось между станциями «Купчино» и «Петроградской», а также между «Удельной» и «Парнасом». Интервалы движения поездов были увеличены. Движение от «Петроградской» до «Удельной» приостановили, — уведомили в пресс-службе метрополитена Северной столицы.
С 12:10 в подземке даже закрыли на вход станцию «Черная речка». Но с 12:47 ее снова открыли после ликвидации последствия ЧП. После этого ожила и вся синяя ветка. Интервалы движения поездов восстанавливаются. Состояние упавшего пассажира все еще уточняется.