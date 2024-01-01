Человек упал на пути на синей ветке метро в Петербурге

С 12:10 в подземке даже закрыли на вход станцию «Черная речка». Но с 12:47 ее снова открыли после ликвидации последствия ЧП. После этого ожила и вся синяя ветка. Интервалы движения поездов восстанавливаются. Состояние упавшего пассажира все еще уточняется.