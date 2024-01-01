Какие автодороги закрыты в Казахстане

АЛМАТЫ, 1 янв — Sputnik. В Казахстане на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях введено ограничение движения транспорта, сообщили в «КазАвтоЖоле».
Акмолинская область область — 1 участок Астана-Петропавловск км 18−234, уч. г. Астана-г. Щучинск. 216 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег, метель, ограничение видимости, гололёд).
Жетысуская область — 1 участок «Ушарал-Достык» км 84−184, уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег, метель, ограничение видимости).
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 363 единиц техники и 524 человек.