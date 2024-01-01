Заблудившуюся в буран семью спасли в Степногорске

По данным полиции, сообщение о пропаже женщины с ребенком поступило от жительницы Степногорска. Она рассказала, что ее сестра вместе с 8-летней дочерью, приехавшие в гости из России, заблудились во время сильного бурана. Оказалось, что во время семейного застолья у них возникла ссора, из-за которой женщина решила выйти на улицу.
Сотрудники полиции экипажа «Буран-13» Еркебулан Зияханов и Еламан Еслям сообщили, что знают местонахождение пропавших: в 2 часа ночи они заметили женщину с малолетней девочкой при патрулировании улиц. Полицейские остановились, чтобы предложить свою помощь и предупредить о том, что в такую погоду по улице ходить не стоит.
«Женщина была в очень подавленном состоянии и рассказала, что в этом городе она с дочерью совершенно одни, и попросила помочь ей найти какое-нибудь место для ночлега», — рассказали полицейские.
Получив информацию о местонахождении родственниц, заявительница вместе с полицейскими отправились в хостел. Концом беспокойной ночи стало примирение родственниц и их благополучное возвращение домой.
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