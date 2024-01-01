Заблудившуюся в буран семью спасли в Степногорске

По данным полиции, сообщение о пропаже женщины с ребенком поступило от жительницы Степногорска. Она рассказала, что ее сестра вместе с 8-летней дочерью, приехавшие в гости из России, заблудились во время сильного бурана. Оказалось, что во время семейного застолья у них возникла ссора, из-за которой женщина решила выйти на улицу.