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Белорус 10 лет ездил без прав и попался ГАИ под Новый год

Сотрудники гродненской Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Mazda.
Источник: Смартпресс

Водитель пояснил, что водительского удостоверения нет, поскольку лишен, сообщает портал БрестСИТИ.

«Оказалось, что мужчина лишился водительского удостоверения в 2013 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении. Он пояснил, что «нужно было по работе».

Водителя от управления отстранили, автомобиль доставили на штрафстоянку. Нарушителю грозит административная ответственность.