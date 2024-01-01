Белорус 10 лет ездил без прав и попался ГАИ под Новый год

Водитель пояснил, что водительского удостоверения нет, поскольку лишен, сообщает портал БрестСИТИ.



«Оказалось, что мужчина лишился водительского удостоверения в 2013 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении. Он пояснил, что «нужно было по работе».



Водителя от управления отстранили, автомобиль доставили на штрафстоянку. Нарушителю грозит административная ответственность.