В больнице Белгорода умерла 4-летняя девочка от полученных ранений при ударе ВСУ

Число погибших при ракетном ударе по центру Белгорода 30 декабря выросло до 25 человек. В больнице Белгрода умерла четырехлетняя девочка, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с ранениями грудной клетки и внутренних органов. Увезти ее в Москву на лечение было невозможно из-за тяжелого состояния. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.