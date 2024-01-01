В больнице Белгорода умерла 4-летняя девочка от полученных ранений при ударе ВСУ

«Сегодня в детской областной больнице умерла девочка 4 лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения», — написал губернатор в Telegram.
30 декабря центр Белгорода попал под массированную ракетную атаку со стороны Украины. По данным Минздрава, 108 белгородцев были ранены. Вячеслав Гладков назвал последствия этой атаки «самыми тяжелыми» за почти двухлетний период вооруженного конфликта с Украиной. Президент Владимир Путин назвал удар по Белгороду терактом.
Анастасия Ларина