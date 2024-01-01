Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

МЧС Беларуси сообщило о первом промышленном пожаре 2024 года

Утром 1 января пожарные выехали на вызов в Жодино, где горели два здания, в которых производились бильярдные столы.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Пожар произошел в Жодино недалеко от железнодорожной станции «Жодино-Южное», следует из сообщения МЧС Беларуси.

Сообщение об этом происшествии поступило спасателям 1 января в 8:40. Пожар имел место на 1-ом сухогрядском проезде.

«Прибывшие подразделения МЧС обнаружили открытое горение двух зданий, в которых производятся губки и бильярдные столы. Площадь пожара составила 110 кв. м», — пояснили в МЧС.

Пожарные потушили здания в 9:18. Причина этого пожара устанавливается. Это не единственный пожар, который произошел в первые часы нового 2024 года. Около 02:13 спасатели узнали о том, что горит жилой дом в деревне Кабановка Жлобинского района Гомельской области.

Пожарные, прибыв на место, обнаружили двух погибших, личности которых устанавливаются, равно как и причины пожара. Риск таких происшествий высок зимой в частных домах, если там неисправно печное отопление.

Но МЧС предупреждает и о другой опасности. В ближайшие часы в некоторых районах страны ожидаются сильные снегопады. Также возможно резкое похолодание. Это может стать причиной задержки авиарейсов, дорожно-транспортных происшествий. На дорогах не исключены гололедица и ухудшение видимости. Могут быть отключения электроэнергии из-за обрыва проводов.

пожары