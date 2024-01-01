МЧС Беларуси сообщило о первом промышленном пожаре 2024 года

Но МЧС предупреждает и о другой опасности. В ближайшие часы в некоторых районах страны ожидаются сильные снегопады. Также возможно резкое похолодание. Это может стать причиной задержки авиарейсов, дорожно-транспортных происшествий. На дорогах не исключены гололедица и ухудшение видимости. Могут быть отключения электроэнергии из-за обрыва проводов.