Двух подростков в новогоднюю ночь в Гомеле сбила машина: один погиб на месте

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух пешеходов в Гомеле, в результате один подросток погиб на месте, второй доставлен в больницу.
По информации ГАИ Гомельского облисполкома примерно в 2:00 часа 39-летний водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь по улице Ефремова со стороны улицы Советской, совершил наезд на двух пешеходов 15 и 21 года, пересекавших проезжую часть дороги по пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. В ведомстве уточнили, что в момент ДТП светофор был отключен, а водитель скрылся с места ДТП.
«Оперативно правоохранителями автомобиль был обнаружен, а сам водитель задержан, предварительно он находился в состоянии опьянения», — прокомментировала аварию корреспонденту Sputnik официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Екатерина Радионова.
В результате происшествия подросток погиб на месте, второй пешеход с различными травмами доставлен в больницу. В настоящее время причины и обстоятельства совершения ДТП устанавливаются.
Всего в новогоднюю ночь 2024 года на территории Гомельской области прошло 209 праздничных мероприятий с участием более 43000 граждан, из них почти 20000 в городе Гомеле. В местах проведения праздничных мероприятий не было допущено чрезвычайных происшествий и правонарушений. Общественный порядок и состояние дорожного движения обеспечивали сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, которые в эти дни, несут и продолжают нести службу в усиленном режиме.
Повышенное внимание уделяется своевременному выявлению водителей в состоянии опьянения и бесправников, а также нарушениям со стороны пешеходов.