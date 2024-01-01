Двух подростков в новогоднюю ночь в Гомеле сбила машина: один погиб на месте

Всего в новогоднюю ночь 2024 года на территории Гомельской области прошло 209 праздничных мероприятий с участием более 43000 граждан, из них почти 20000 в городе Гомеле. В местах проведения праздничных мероприятий не было допущено чрезвычайных происшествий и правонарушений. Общественный порядок и состояние дорожного движения обеспечивали сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, которые в эти дни, несут и продолжают нести службу в усиленном режиме.