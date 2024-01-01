Мэр Горловки сообщил о гибели женщины в результате обстрела ВСУ

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что в результате обстрела центра Горловки из РСЗО «Град» со стороны украинских войск были повреждены более 10 жилых домов и здание института, одна женщина получила тяжелые ранения. На кадрах видно, что повреждения получило остекление многоквартирного жилого дома и припаркованный автомобиль.