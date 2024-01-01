Источник: в Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в Новый год

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Около 3 тысяч иностранных граждан оказались в полиции в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки выяснилось, что более 600 из них находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.