Источник: в Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в Новый год

Он отметил, что в новогоднюю ночь правоохранительные органы обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности в Петербурге. Особое внимание было уделено правопорядку в историческом центре города. В результате грубых нарушений общественного порядка допущено не было.
«В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики правонарушений сотрудниками полиции было доставлено для административного разбирательства из центральной части города около 3 тысяч иностранных граждан. Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности», — отметил собеседник агентства.
По его словам, более чем по 100 нарушителям решается вопрос о последующем выдворении за пределы РФ.