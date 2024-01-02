МО РФ: «Грады» ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении

«Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. По прибытии их на огневые позиции десантники действуют быстро и четко. По команде открывают огонь. Выпускают 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды. Накрывают мощным огнем огромную площадь. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника», — добавили в военном ведомстве.