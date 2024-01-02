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Танкисты группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Танковые экипажи 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«На позиции мотострелковой роты в линии обороны 6-й общевойсковой армии мобильная бронегруппа противника предприняла попытку прорыва», — сообщили в ведомстве.

По данным МО РФ, передвижение противника было зафиксировано в лесном массиве на Купянском участке фронта.

«Дежурному экипажу сразу поступила команда с наблюдательного поста о передвижении малой бронегруппы противника. Мы были начеку. Знаем этот район очень хорошо, не единожды выкатывались туда для работы прямой наводкой. Нас корректировал оператор БПЛА, и мы без труда двумя орудиями с закрытой огневой позиции отработали. Также подожгли их машину. На видео было заметно, что группа сдает обратным ходом, а пехота разбегается на свои же минные поля», — рассказал командир танка Т-72Б3.