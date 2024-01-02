МО РФ сообщило об уничтожении экипажами Ка-52 позиций ВСУ на краснолиманском направлении

Как отметил командир вертолета Ка-52 с позывным Псих, после выполнения боевой задачи экипажи произвели противоракетный маневр. «Бортовой комплекс обороны также не подвел и сработал вовремя, — привели его слова в министерстве. — Затем вернулись в место дислокации. Все системы отработали штатно. Машина показывает себя с хорошей стороны».