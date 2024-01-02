МО РФ сообщило об уничтожении экипажами Ка-52 позиций ВСУ на краснолиманском направлении

«Ударная группа авиации ВКС поразила опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении. Удар производился НАР С-8 с максимально близкого расстояния. В состав ударной группы входили несколько разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 “Аллигатор”», — сообщили в ведомстве.
Как отметил командир вертолета Ка-52 с позывным Псих, после выполнения боевой задачи экипажи произвели противоракетный маневр. «Бортовой комплекс обороны также не подвел и сработал вовремя, — привели его слова в министерстве. — Затем вернулись в место дислокации. Все системы отработали штатно. Машина показывает себя с хорошей стороны».
Ка-52 «Аллигатор» (по кодификации НАТО — Hokum B) — двухместный разведывательно-ударный вертолет. Разработан в начале 1990-х годов в конструкторском бюро Ухтомского вертолетного завода имени Н. И. Камова (теперь АО «Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова» холдинга «Вертолеты России», город Люберцы, Московская область) как развитие проекта одноместного Ка-50. С моделью-предшественницей имеет около 85% общих агрегатов. Производится на авиационном заводе «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина, расположенном в городе Арсеньеве (Приморский край).