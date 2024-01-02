«Солнцепеки» уничтожили «опорники» ВСУ на Угледарском участке

«Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек” 36-й общевойсковой армии группировки войск “Восток” уничтожили опорные пункты ВСУ на Угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что «Солнцепеки» работают по противнику на относительно небольшом расстоянии — примерно пять километров, поэтому от экипажей требовалось максимально близко подобраться к линии боевого соприкосновения, быстро нанести удар и немедленно покинуть поле боя, сменив огневую позицию, так как за этой техникой охотятся ВСУ и используют для этого минометы, артиллерию, дроны-камикадзе.
ТОС несет 24 заряда, они выстреливаются всего за шесть секунд и накрывают площадь в несколько футбольных полей. Термобарическая боевая часть снарядов «Солнцепека» создает объемные взрывы со сверхзвуковой ударной волной, в результате от баротравм могут уничтожаться солдаты противника, находящиеся в укрытиях вне зоны прямого поражения факторами взрыва.