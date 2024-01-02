«Солнцепеки» уничтожили «опорники» ВСУ на Угледарском участке

Там уточнили, что «Солнцепеки» работают по противнику на относительно небольшом расстоянии — примерно пять километров, поэтому от экипажей требовалось максимально близко подобраться к линии боевого соприкосновения, быстро нанести удар и немедленно покинуть поле боя, сменив огневую позицию, так как за этой техникой охотятся ВСУ и используют для этого минометы, артиллерию, дроны-камикадзе.