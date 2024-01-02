ВС РФ из минометов поразили военных ВСУ при попытке переправиться на левый берег Днепра

Командир минометного расчета с позывным Князь охарактеризовал обстановку «стабильно напряженной». По его словам, как только подразделения противника появляются на противоположном берегу реки, его расчет сразу начинает огонь. «Сразу же начинаем отрабатывать, чтобы не продохнуть им. И пусть сидят себе на том берегу. На этом берегу, я думаю, мы их не увидим. Это 100%», — подытожил военный.