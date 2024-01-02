В Эльбане Хабаровского края пожар на одном квадратном метре унёс жизнь мужчины

В первый день нового года в Хабаровском крае произошло 22 пожара, из них в жилом секторе — семь. В поселке Эльбан Амурского района при возгорании домашних вещей в квартире одной из пятиэтажек на площади один квадратный метр погиб мужчина 1946 года рождения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России Хабаровского края.
Лишился своего дома и житель поселка Хор района имени Лазо. Возгорание в доме произошло в 11 часов 1 января. Прибывшие к месту подразделения пожарной охраны вели упорную борьбу с огнем. Ситуация осложнялась тем, что все постройки, находящиеся на участке — жилой дом, летняя кухня, баня, надворные постройки — находились под одной крышей. Огонь быстро распространялся по общей конструкции. Итого площадь пожара составила 140 квадратных метров. Из огня пожарные вынесли два газовых баллона. В 14.08 пожар был полностью ликвидирован. К счастью, на этом пожаре никто не пострадал.
Чтобы напомнить жителям края о необходимости не терять бдительность, особенно в праздничные дни, сотрудники Государственного пожарного надзора проводят профилактические рейды. Особое внимание уделяется жителям домов частного сектора и ветхого жилого фонда, где угроза пожара и его последствий значительно выше. Один из таких рейдов провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам города Хабаровска Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
«Основные причины пожара — человеческий фактор — несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности: неосторожность при курении, повреждение печного отопления, ветхая проводка, что приводит к короткому замыканию в электрических сетях», — отмечает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам города Хабаровска Олег Горб.
Между тем сотрудники МЧС России настоятельно просят всех жителей Хабаровского края соблюдать требования пожарной безопасности, чтобы не омрачить праздник себе, своим близким и родным. Кроме этого, не оставляйте детей без присмотра. А также помните, алкоголь притупляет все чувства и реакцию.