В Эльбане Хабаровского края пожар на одном квадратном метре унёс жизнь мужчины

Лишился своего дома и житель поселка Хор района имени Лазо. Возгорание в доме произошло в 11 часов 1 января. Прибывшие к месту подразделения пожарной охраны вели упорную борьбу с огнем. Ситуация осложнялась тем, что все постройки, находящиеся на участке — жилой дом, летняя кухня, баня, надворные постройки — находились под одной крышей. Огонь быстро распространялся по общей конструкции. Итого площадь пожара составила 140 квадратных метров. Из огня пожарные вынесли два газовых баллона. В 14.08 пожар был полностью ликвидирован. К счастью, на этом пожаре никто не пострадал.