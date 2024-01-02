Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ

«Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю вблизи острова Ханиш на юге Красного моря, не поразив корабль», — говорится в сообщении телеканала.
По его данным, в ночь на вторник между американским кораблем и катерами хуситов шли «ожесточенные столкновения» в Красном море. Позднее телеканал уточнил, что хуситы на катерах обстреляли корабль с большого расстояния, не сумев поразив его.
Ранее «Ансар Алла», контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в «Ансар Алла» пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с американцами коалиции.