Хуситы запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщили СМИ

Ранее «Ансар Алла», контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.