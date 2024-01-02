Взрослый и двое детей пострадали от петард в Мангистауской области

Сообщается, что в новогоднюю ночь в диспетчерскую службу Мангистауской областной станции скорой помощи поступило вдвое больше обращений, чем обычно, — 1 216 вызовов.
Отмечается, что звонки поступили по поводу семи дорожно-транспортных происшествий, двух ножевых ранений, а три человека, один взрослый и двое детей, получили травмы от петард.
В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы проинформировали, что взрослый человек, получивший травму от петарды, был госпитализирован.
Также в больнице сообщили, что ещё один человек был госпитализирован после дорожно-транспортного происшествия, а трое пострадавших в ДТП после оказания помощи отпущены домой.